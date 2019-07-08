У прыгуньи из Мексики выпала грудь из купальника на Универсиаде: спортивные итоги 7 июля

Мексиканская прыгунья в воду Долорес Эрнандес Монроз угодила в секс-курьез на Универсиаде, а украинского боксера Дениса Чечету отправили в жесткий нокаут в первом же раунде.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 7 июля.
Кроме того, мадридский "Атлетико" объявил о трансфере украинской футболистки. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
У прыгуньи в воду на Универсиаде выпала грудь из купальника
Украинского боксера отправили в жесткий нокаут в первом раунде
Официально: "Атлетико" Мадрид подписал "Месси в юбке" из Украины
Непобедимый боксер из Харькова добыл эффектную победу в Польше
Хабиб попытался подраться на трибунах турнира UFC
"Реал" избавится от Зидана ради голкипера сборной Украины
Фьюри назвал даты следующих боев и имена соперников
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Универсиада" на OBOZREVATEL.