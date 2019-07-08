У прыгуньи из Мексики выпала грудь из купальника на Универсиаде: спортивные итоги 7 июля

Мексиканская прыгунья в воду Долорес Эрнандес Монроз угодила в секс-курьез на Универсиаде, а украинского боксера Дениса Чечету отправили в жесткий нокаут в первом же раунде.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 7 июля.

Кроме того, мадридский "Атлетико" объявил о трансфере украинской футболистки. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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