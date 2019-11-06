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6 ноября • обновлено в 16:32
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У МакГрегора объявили имя его следующего соперника

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Менеджер бывшего звездного чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора МакГрегора Оди Аттар, заявил, что его клиент проведет поединок с американцем Дональдом Серроне.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"В эти выходные нам удалось провести продуктивные переговоры с UFC. Мы договорились по дате. Сделка с Серроне неизбежна. Не вижу ничего, что может нам помешать. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения. Конор действительно готов провести несколько боев в 2020 году. Он хочет делать то, что ему нравится", – заявил Аттар в интервью YouTube-каналу ESPNMMA, пишет Isport.

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Напомним, в своем последнем на данный момент бою, который состоялся в октябре 2018 года, МакГрегор проиграл Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил о готовности начать выступления в смешанных единоборствах (ММА). По словам британца, его тренером в новом для него виде станет ирландская звезда UFC Конор МакГрегор.

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Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
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