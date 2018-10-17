У Хабиба назвали условия реванша с Конором

Отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал условия для проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов

"Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться", — заявил Нурмагомедов-старший в интервью РИА Новости.

По мнению отца российского бойца, Макгрегору нет смысла вновь драться с Нурмагомедовым.

"Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов выходить биться, как Ислам Махачев, Тони Фергюсон", — добавил он.

Как сообщалOBOZREVATELпоединок Нурмагомедов - МакГрегор завершился в четвертом раундеудушающим приемом от россиянина. Из-за затеянной после поединка драки российскому бойцу до сих порне выплатили гонорар.

Накануне стало известно, что Хабиб хочетпотратить призовые за победу над Коноромна Украину.