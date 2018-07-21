Тысячи болельщиков пришли проститься с убитым олимпийским призером

В казахстанском городе Алматы прошла гражданская панихида по умершему призеру Олимпийских игр в Сочи фигуристу Денису Тену. Церемония состоялась во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Проститься с фигуристом пришли жители Алма-Аты, певцы, музыканты, чиновники и спортсмены, сообщает издание Tengri News. Также на траурной церемонию присутствовал казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
"Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше", — заявил он.
Рядом плачет моя подруга Бота...и вместе с ней весь Казахстан... Геннадий Головкин не мог голову поднять от горя, ведь Денис был ему как братик. А лучший его друг Санжар Мади стоял в сторонке и молчал... Алшанов Рахман Алшанович попросил всех громко поаплодировать Денису Тен и достойно проводить его в последний путь... И под его же песню алматинцы проводили чемпиона😰Не знаю даже что сказать про наше общество...Очень жаль что мы потеряли такого величайшего спортсмена из-за уродов. Покойтесь с миром, Денис. Скорбим, любим, помним... #ДенисТен
Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Тен, который на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевал бронзовую медаль, днем, 19 июля, застиг двух преступников при краже зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки фигуристу было нанесено глубокое ножевое ранение в ногу, что вызвало потерю 3-х литров крови.
Денис Тен был в состоянии клинической смерти доставлен в больницу, где и скончался спустя два часа.
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