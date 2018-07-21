Тысячи болельщиков пришли проститься с убитым олимпийским призером

В казахстанском городе Алматы прошла гражданская панихида по умершему призеру Олимпийских игр в Сочи фигуристу Денису Тену. Церемония состоялась во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Проститься с фигуристом пришли жители Алма-Аты, певцы, музыканты, чиновники и спортсмены, сообщает издание Tengri News. Также на траурной церемонию присутствовал казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

"Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Тен, который на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевал бронзовую медаль, днем, 19 июля, застиг двух преступников при краже зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки фигуристу было нанесено глубокое ножевое ранение в ногу, что вызвало потерю 3-х литров крови.

Денис Тен был в состоянии клинической смерти доставлен в больницу, где и скончался спустя два часа.