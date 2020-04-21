Знаменитый тяжеловес смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко оскорбил известного экс-бойца ММА Олега Тактарова за критические высказывания в адрес жителей Чечни.

"Мне здесь видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе. Что я могу сказать? Тактаров, ты – проститутка. Тебя же встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольный отсюда уехал. А то, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями – это не значит, что весь Кавказ плохой. У нас многие тебя не любят. Мне вот открытым текстом говорят и пишут, что ты – гандон. И я теперь, после этого видео, с ними согласен абсолютно", – сказал Емельяненко у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат Федор.

Отметим, что недавно призер многих спортивных турниров и соревнований Тактаров обрушился с критикой на российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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