"Ты открыла рот, и будешь платить за это": в велоспорте Украины разгорелся скандал

Европейские игры 2019 принесли массу ярких эмоций Украине, когда наши команды в разных видах спорта взяли аж 51 медаль. Не остался в стороне и велоспорт - "серебро" и "золото" на треках.

Но не прошло и недели, как все резко поменялось - поздравление сменили ссоры, критика и даже угрозы. "Будешь вонять - прогоним", "своих рабочих и секретарш называйте принцессами", "открыла рот, и теперь будешь платить за это" - лишь некоторые реплики из перепалки велогонщицы Анны Соловей, выигравшей "золото" на ЕИ-2019, и президентом федерации Александром Башенко.

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В первую очередь стоит отметить, что конфликт начался вообще не в плоскости контактов и разговоров Башенко и Соловей. Причиной стал пост на странице Федерации велосипедного спорта Украины с поздравлением Соловей с победой на ЕИ. Вот только само поздравление было адресовано не Анне, а некому С.В.Мухомору - главе Киевской городской федерации велоспорта Украины. А дальше лишь констатация факта победы.

Вскоре Анна Соловей отреагировала на это довольно эмоциональным комментарием, указывая, что Мухомор не помогал ей в подготовке к соревнованиям и вообще неизвестен ей. На что Башенко ответил более резко. Стоит отметить, что самые первые ответы президента позже были удалены с комментариев.

Однако дальше конфликт продолжился со спорами о контракте: Башенко заявляет, что Соловей нарушила пункт контракта о публичном высказывании и понесет за это наказание, на что Анна отвечает, что никакого контракта с Башенко и федерацией у нее нет.

"Я готовилась дома, а у девушек были гонки в Италии. Я же туда не планировала ехать, никаких средств от федерации не получала и инвентаря тоже. У нас даже колес не хватает, должны занимать у мужской сборной. Я не нарушала ни одного пункта контракта, его просто не существует", - рассказа позже Соловей Радио Свобода.

Анна Соловей noc-ukr.org

Башенко также пообщался с Радио Свобода на тему конфликта, продолжая делать акцент на нарушении условий контракта и утверждая, что хотел просто поздравить Соловей с победой и заострить вопрос деятельности федераций.

"Во-первых, я ее поздравил с победой. Я очень хорошо к ней отношусь как к спортсменке. То, что она у нас своенравная и может защищать свое мнение - это и есть важной чертой великих спортсменов. Но второе - у меня был вопрос к Львовской области. Я поздравил председателя Киевской федерации велосипедного спорта [за которую выступает Соловей]. Но где Анна и где Киевская федерация? Она базируется во Львове, тренируется там. Ничего Львовская область не делает для этой спортсменки. То есть, я так обострил вопрос, что наши областные или городские головы не занимаются спортсменами", - сказал Башенко.

"У нее есть контракт, а это юридически обязательное к исполнению. В контракте написано, что она не может публично высказываться без обсуждения с федерацией этого вопроса. Она нарушила этот пункт. То есть теперь это повод, чтобы контракт разорвать. Она - взрослый человек, должна же понимать, что она делает. Я считаю, что условия контракта нарушены, и ее надо исключить из состава сборной. Если она докажет потом, что может представлять Украину достойно... Я вообще не понимаю, что началось. Я ее поздравил".

Александр Башенко isport.ua

Несмотря на все доводы и аргументы Башенко, общественность в большинстве выступила в поддержку Соловей. В том числе и министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, а также известный украинский велогонщик Ярослав Попович.

"Считаю, что посты Башенко в Facebook выходят за все рамки - в Европе после таких заявлений президенту федерации остается только уйти в отставку. Думаю, для тех, кто знаком со спецификой работы Башенко, особенно вечерами, такие перлы откровением не стали, как и его моральные или человеческие качества. Но в этот раз он превзошел сам себя. Возможно, чтобы справиться с существующей проблемой, ему стоит обратиться к врачу", - цитирует Поповича sportarena.com.

"Прочитал, что я якобы ранее поддерживал Башенко, но это не так. Наоборот, прилетал в Киев, выступал перед велообщественностью, говоря о том, что нашему виду спорта нужны изменения".

На сегодняшний день конфликт утих, однако пока еще неизвестно о его последствиях. Будет ли Соловей исключена из сборной и как-то наказана за нарушение контракта (если такой существует), и получит ли какие-то санкции Башенко за свои высказывания - этого стоит ожидать в ближайшее время. В одном из своих комментариев в Facebook Башенко заявил, что на тот момент находился в Минске, и по возвращению обещал взяться за решение проблемы.

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