''Тяжелобольной": экс-боец ММА назвал причины поражения Емельяненко

Экс-боец ММА Олег Тактаров считает, что на поражение Федора Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов Bellator повлияло присутствие Эдгара Запашного в него команде.

"Там был лучший друг – Эдгар Запашный. У Эдгара все тигры в цирке вялые. Никак это не может быть связано? Потому что Федор был не готов абсолютно морально. Иногда твое окружение высасывает энергию. Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжелобольной, уставший человек, который был вынужден идти на бой. Это я набрасываю варианты. Возможно, я шучу, возможно, ошибаюсь, а возможно и нет", – заявил Тактаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец Федор Емельяненко (38-6) унизительно проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния) .

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