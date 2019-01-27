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''Тяжелобольной": экс-боец ММА назвал причины поражения Емельяненко

1.5тЧитать материал на украинском

Экс-боец ММА Олег Тактаров считает, что на поражение Федора Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов Bellator повлияло присутствие Эдгара Запашного в него команде.

"Там был лучший друг – Эдгар Запашный. У Эдгара все тигры в цирке вялые. Никак это не может быть связано? Потому что Федор был не готов абсолютно морально. Иногда твое окружение высасывает энергию. Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжелобольной, уставший человек, который был вынужден идти на бой. Это я набрасываю варианты. Возможно, я шучу, возможно, ошибаюсь, а возможно и нет", – заявил Тактаров.

Иногда твоё окружение высасывает энергию Я видел Олега Мокаева до боя и как энергия уходила из него при появлении...одного человека... Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек, который был Вынужден идти на бой Это я набрасываю варианты Я возможно шучу, возможно ошибаюсь, а возможно и нет...

Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)

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Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
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