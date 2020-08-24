"Твои дети меняют мир, люблю тебя!" Как спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости
Украина в понедельник, 24 августа, празднует 29-й День Независимости.
Отечественные спортсмены не остались в стороне от национального праздника. В социальных сетях звезды спорта признавались в любви к стране и обращались к соотечественникам.
Так легенда "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский отметил, что хочет жить в свободной и независимой стране.
"Я уверен, что Вы, Украинцы, так же как и я, хотите жить в стране, независимой ни от кого! В стране, где мирное небо над головой. В стране, объединенной одной мыслью. В объединенной стране! Где делая свои добрые дела, мы бы процветали и только прославляли свою Родину!" – написал СаШо в Instagram.
В свою очередь теннисист Сергей Стаховский отметил, что гордится выступать под сине-желтым флагом.
"С Днем Рождения, Ненька! Твои дети меняют мир, а твои сыновья защищают тебя, не жалея своей жизни! Соревноваться под твоим флагом большая честь, а защищать его – наибольшая ответственность", – подчеркнул теннисист.
Его коллега первая ракетка страны Элина Свитолина также выразила гордость быть украинкой.
"С гордостью выступаю под украинским флагом, представляя Украину на мировой спортивной арене. Украина начинается с каждого из нас. С днем рождения, Украина!" – выложила пост спортсменка в Facebook.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев выразил уверенность в том, что Украину ждет большое будущее.
"С праздником, Украина! Горжусь всеми, кто защищает и прославляет нашу страну в эти нелегкие времена. Помните, что страну своей мечты строите именно вы и именно сейчас! Нас ждет большое будущее, все лучшее впереди", – отметил атлет в Instagram.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подчеркнул, что гордится быть украинцем.
Легенда бокса Владимир Кличко в свою очередь отметил, что с Украиной до конца.
Звезда мирового дзюдо Дарья Белодед призналась в любви стране. "С Днем Независимости, Украина! Люблю тебя", – написала она в Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандала после того, как "Бумбокс" и "Океан Ельзи" выдвинули претензии из-за шоу на День Независимости.