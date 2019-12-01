Турнир в России завершился грандиозным побоищем

В Назрани (Ингушетия) турнир по боевому самбо завершился массовой дракой. Конфликт произошел во время одного из поединков между местным бойцом и спортсменом из соседней Чеченской Республики.

Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал.

"Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался", — говорится в сообщении прессслужбы минспорта Ингушетии.

Новости Футболисты в чемпионате России устроили массовую драку

На матче 14-го тура молодежного чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и тульским "Арсеналом" произошла массовая драка.

Потасовка на стадионе в Грозном началась на 38-й минуте после фола в центре поля.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!