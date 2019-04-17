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/Другие виды спорта

Чемпионат в России завершился грандиозным побоищем - опубликовано видео

2.7тЧитать материал на украинском

Открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске завершился грандиозной потасовкой. В массовой драке приняло участие нескольких десятков человек.

Один из участников турнира, Гаджи Хархаров, по итогам боя высказал недовольство судейством. Местный судейский корпус слушать претензии не захотел. После этого на наглеца налетела толпа. Дальше к драке подключились зрители.

"Основное недовольство вызывает поведение судей, которые должны как грамотно распоряжаться своими решениями, так быть компетентными в организации и поддержании порядка на турнире. А получается обратное - они являются зачинщиками беспорядка. Некрасивый жест как в сторону спортсменов, так и в сторону зрителей, которые пришли на этот чемпионат", - отмечается в подписи к видео.

Произошел вопиющий случай на Чемпионате по Джиу-Джитсу в г.Пятигорск _ ⠀ Спортсмен Хархаров Гаджи, высказав недовольство по поводу судейства и как обычно слово за слово понеслось. Основное недовольство вызвает поведение судей, которые должны как грамотно распоряжаться своими решениями, так быть компетентными в организации и поддержании порядка на турнире. А получается обратное - они являются зачинщиками беспорядка. Некрасивый жест как в сторону спортсменов, так и в сторону зретелей, которые пришли на этот Чемпионат... _ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ВСЕГО ВСЕ ПОЖАЛИ ДРУГ ДРУГУ РУКИ И МИРНО РАЗОШЛИСЬ #Россия#Пятигорск#дракаНаТурнире#джиу#джитсу#мма#позор

Публикация от ИНТЕРЕСНОЕ+НОВОСТИ+ВИДЕО (@pro_chechnya)

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одной из низших лих чемпионата России по водному поло произошла грандиозная драка.

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Тема
единоборства
Место
Россия
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Махно Семен
Махно Семен
Урюки мля.....
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Макарский Александр
Макарский Александр
Прямо як на майдане в 14 роке
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Макарский Александр, хах, сравнила мокша пятигорский палец с украинским хуем))
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