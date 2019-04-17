Чемпионат в России завершился грандиозным побоищем - опубликовано видео

Открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске завершился грандиозной потасовкой. В массовой драке приняло участие нескольких десятков человек.

Один из участников турнира, Гаджи Хархаров, по итогам боя высказал недовольство судейством. Местный судейский корпус слушать претензии не захотел. После этого на наглеца налетела толпа. Дальше к драке подключились зрители.

"Основное недовольство вызывает поведение судей, которые должны как грамотно распоряжаться своими решениями, так быть компетентными в организации и поддержании порядка на турнире. А получается обратное - они являются зачинщиками беспорядка. Некрасивый жест как в сторону спортсменов, так и в сторону зрителей, которые пришли на этот чемпионат", - отмечается в подписи к видео.

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