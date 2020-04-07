Турнир UFC 249 пройдет на частном острове

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что близок к аренде частного острова, на котором должен пройти турнир UFC 249.

Как сообщает информагенство TMZ, его точное местоположение остается неизвестным, а до официального объявления о сделке осталось несколько дней. Поединки на острове будут проходить на протяжении двух месяцев на еженедельной основе.

Дэйна Уайт talkSPORT

Уайт также заявил, что медицинские работники будут тщательно проверять всех участников турнира – от персонала до бойцов. Их здоровье является его главным приоритетом.

Напомним, что главным поединком UFC 249 должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но россиянин сослался на карантин в стране, невозможность ее покинуть и отказался выходить в октагон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабибу официально нашли замену на бой с Тони Фергюсоном.

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