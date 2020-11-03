Турецкие бойцы ММА спасли полицейского во время теракта в Вене. Видео

Два турецких бойца смешанных единоборств (ММА) Реджеп Гюлтекин и Микаил Озен были награждены в Австрии за то, что унесли раненого полицейского в безопасное место после того, как он был ранен боевиком ИГИЛ в Вене.

Реджеп Гюлтекин рассказал, что он со своим другом был в центре австрийской столицы, когда они услышали выстрелы. Парни направились в сторону беспорядков и увидели, как вооруженный человек стреляет в прохожего.

Позже они увидели полицейского, который был ранен в ходе столкновения. Отметив, что медицинские бригады могут подойти к месту происшествия из-за стрельбы, Гюлтекин и его друг отнесли офицера к машине скорой помощи.

Во время спасения террористы ранили одного из мужчин в ногу.

Как писал OBOZREVATEL, в центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом. По данным полиции Вены, стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

В результате теракта погибли пять человек и 22 получили ранения.