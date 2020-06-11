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11 июня • обновлено в 23:40
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Цзю назвал слабое место Хабиба Нурмагомедова

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Легендарнй боксер Константин Цзю считает ударную технику слабым местом российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

По словам Цзю, Хабиб — уникальный и классный спортсмен, который "все делает очень здорово".

Костя Цзю

Костя Цзю

"Ему бы поднять ручки - улучшить ударную технику — и вообще будет классно", - цитирует Цзю "Спорт Экспресс".

В свое время Цзю выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира. На его счету 34 боя на профессиональном ринге. Он одержал 31 победу и потерпел два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цзю заявил, что ему очень нравится поведение Александра Усика за пределами ринга, поскольку украинец не боится отстаивать свою позицию.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Костя Цзю Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия
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