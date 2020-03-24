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24 марта • обновлено в 21:58
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Легкоатлетка рассказала о домогательствах Джона Рембао в сборной США

1.6т
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Известная американская бегунья Лонда Бевинс которая была членом олимпийской сборной США в 2000 году, заявила, что главный тренер Джоно Рембао в то время ее домогался.

Лонда Бевинс (справа)

Лонда Бевинс (справа)

nbnm.net

Бевинс встречалась с Рембао "по расписанию": раз в неделю в установленные часы должна была явиться в его кабинет на "приватный разговор".

"Он запирал дверь, гладил меня, целовал в шею и угрожал лишить стипендии", — рассказала она в интервью dailymail.co.uk.

Когда же спортсменка подумала о переводе в другой университет к другому тренеру, разрешения пришлось спрашивать у Рембао, и он в переводе сначала отказал. А потом, когда "устал" от девушки, отпустил ее в Арканзас".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее три известные американские легкоатлетки Лонда Бевинс, Джессика Джонсон и Эрин Олдрич заявили, что главный тренер сборной США Джон Рембао годами принуждал их к близости.

Участница Олимпиады в Сиднее Эрин Олдрич в подробностях рассказала, как ее домогался Рембао.

Позже подобными деталями поделилась и известная американская прыгунья в высоту Джессика Джонсон.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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