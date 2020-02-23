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23 февраля • обновлено в 17:11
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"Трутся гениталиями": Путина высмеяли в сети за новый "национальный вид спорта России"

5.7т
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Президент России Владимир Путин подвергся насмешками в интернете, после того как заявил, что "самбо - это национальный вид спорта в РФ".

Владимир Путин

Владимир Путин

Константин Завражин/РГ

"Самооборона без оружия - это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч, а может, для миллионов людей, визитной карточкой нашей национальной физкультуры и спорта", - отметил глава РФ.

"По-моему самбо это что-то гейское. Два мужика в трико трутся гениталиями друг об друга... Да еще в таких позах... В жизни так не дерутся", - отмечают одни юзеры.

"Национальный вид спорта самбо? А Путин знает историю создания этого вида борьбы?" - задаются вопросом другие.

"Визитная карточка, которая никому нафиг не сдалась", "А может лучше, чтоб нашей визитной карточкой была хорошая жизнь людей, чтоб не спрашивали этого парня, как прожить на 10800", - иронизируют другие.

Путина высмеяли в сети за "национальный вид спорта РФ"
Путина высмеяли в сети за "национальный вид спорта РФ"
Путина высмеяли в сети за "национальный вид спорта РФ"
Путина высмеяли в сети за "национальный вид спорта РФ"
Путина высмеяли в сети за "национальный вид спорта РФ"
Путина высмеяли в сети за "национальный вид спорта РФ"
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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
самбо
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлам привычней на гeй-пapaдах дyпами щеголять.
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8
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять россияне пишущие на мове?)))))
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9
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Ukr Igore
Ukr Igore
Захаров Дмитрий, Типий ольгінський бот . Мов декілька сотен у світі.Якщо хотів сказати шось розумне то слід казати :...які пишуть українською.
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