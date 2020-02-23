Президент России Владимир Путин подвергся насмешками в интернете, после того как заявил, что "самбо - это национальный вид спорта в РФ".

Владимир Путин Константин Завражин/РГ

"Самооборона без оружия - это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч, а может, для миллионов людей, визитной карточкой нашей национальной физкультуры и спорта", - отметил глава РФ.

"Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка": Путин поздравил победителей чемпионата по боевому самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2020

"По-моему самбо это что-то гейское. Два мужика в трико трутся гениталиями друг об друга... Да еще в таких позах... В жизни так не дерутся", - отмечают одни юзеры.

"Национальный вид спорта самбо? А Путин знает историю создания этого вида борьбы?" - задаются вопросом другие.

"Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка": Путин поздравил победителей чемпионата по боевому самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2020

"Визитная карточка, которая никому нафиг не сдалась", "А может лучше, чтоб нашей визитной карточкой была хорошая жизнь людей, чтоб не спрашивали этого парня, как прожить на 10800", - иронизируют другие.

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