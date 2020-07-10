Трудом и потом выгнал, – Емельяненко о том, как переболел коронавирусом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что коронавирус никак не повлиял на его тренировки, и признался, что переболел им до того, как в стране началась эпидемия.

"Вообще никак не повлиял. Но я им уже переболел, когда еще не было эпидемии. Он только начинался, ещё все гуляли, а разговоров о нем не было. Два дня я был с температурой 38 градусов, ходил делать по вечерней тренировке. И все прошло: трудом и потом выгнал его из себя. Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями", – заявил Емельяненко-младший в интервью изданию vseprosport.ru.

Напомним, что следующий бой Александр проведет в рамках турнира АСА-107 против соотечественника Магомеда Исмаилова 24 июля. Изначально их поединок должен был состояться 7 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко-младший опубликовал видео своих пьяных похождений.