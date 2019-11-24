Три "золота"! Украинские гимнасты произвели фурор в Германии

Украинские гимнасты завоевали три золотые медали на этапе Кубка мира в Котбусе, Германия.

Во второй день турнира награды высшей пробы завоевал Олег Верняев в упражнениях на коне, Игорь Радивилов в опорном прыжке и Анастасия Бачинская в вольных упражнениях.

"Серебро" в активе Диане Варинской после финал выступлений на бревне.

Анастасия Бачинская

Олег Верняев

Игорь Радивилов

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев стал первым украинцем в истории, которому удалось взять награду в многоборье на чемпионатах мира.

Напомним, что в июне этого года на Европейских играх Верняев Олег Верняев взял "золото" в упражнениях на параллельных брусьях.

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