Три чемпионских боя: стал известен новый кард UFC 249
В рамках турнира UFC 249, который был перенесен из-за пандемии коронавируса и теперь может состояться 9 мая, планируется проведение трех чемпионских боев.
Как сообщает издание MMA Fighting, главным событием UFC 249 будет поединок за временный пояс в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменит Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости противостоянием турнира должен стать бой за чемпионский титул в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крузом, а третьим – поединок в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер.
Полный кард UFC 249 выглядит следующим образом:
Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;
Генри Сехудо – Доминик Круз;
Аманда Нуньес – Фелисия Спенсер;
Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк;
Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;
Дональд "Ковбой" Серроне – Энтони Петтис;
Грег Харди – Йорган де Кастро;
Алексей Олейник – Фабрисио Вердум;
Карла Эспарза – Мишель Уотерсон;
Жакаре Соуза – Юрайя Холл;
Висенте Луке – Нико Прайс;
Чарльз Роза – Брайс Митчелл.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ранее отмененный турнир UFC 249 вмешались смерти из-за коронавируса.