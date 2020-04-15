Главная Новости
15 апреля • обновлено в 13:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Три чемпионских боя: стал известен новый кард UFC 249

727
Читать материал на украинском

В рамках турнира UFC 249, который был перенесен из-за пандемии коронавируса и теперь может состояться 9 мая, планируется проведение трех чемпионских боев.

Как сообщает издание MMA Fighting, главным событием UFC 249 будет поединок за временный пояс в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменит Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости противостоянием турнира должен стать бой за чемпионский титул в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крузом, а третьим – поединок в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер.

Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи должен стать главным событием UFC 249

Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи должен стать главным событием UFC 249

GiveMeSport

Полный кард UFC 249 выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;

Генри Сехудо – Доминик Круз;

Аманда Нуньес – Фелисия Спенсер;

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк;

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;

Дональд "Ковбой" Серроне – Энтони Петтис;

Грег Харди – Йорган де Кастро;

Алексей Олейник – Фабрисио Вердум;

Карла Эспарза – Мишель Уотерсон;

Жакаре Соуза – Юрайя Холл;

Висенте Луке – Нико Прайс;

Чарльз Роза – Брайс Митчелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ранее отмененный турнир UFC 249 вмешались смерти из-за коронавируса.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку