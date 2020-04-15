Три чемпионских боя: стал известен новый кард UFC 249

В рамках турнира UFC 249, который был перенесен из-за пандемии коронавируса и теперь может состояться 9 мая, планируется проведение трех чемпионских боев.

Как сообщает издание MMA Fighting, главным событием UFC 249 будет поединок за временный пояс в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменит Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости противостоянием турнира должен стать бой за чемпионский титул в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крузом, а третьим – поединок в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер.

Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи должен стать главным событием UFC 249 GiveMeSport

Полный кард UFC 249 выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи;

Генри Сехудо – Доминик Круз;

Аманда Нуньес – Фелисия Спенсер;

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк;

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар;

Дональд "Ковбой" Серроне – Энтони Петтис;

Грег Харди – Йорган де Кастро;

Алексей Олейник – Фабрисио Вердум;

Карла Эспарза – Мишель Уотерсон;

Жакаре Соуза – Юрайя Холл;

Висенте Луке – Нико Прайс;

Чарльз Роза – Брайс Митчелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ранее отмененный турнир UFC 249 вмешались смерти из-за коронавируса.

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