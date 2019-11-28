Тренер сборной Украины ответил на обвинения в сексуальном насилии

Тренер сборной Украины по скалолазанию Артур Печий ответил на заявление мастера спорта по скалолазанию Павла Веклы, который обвинил тренера в сексуальном насилии.

Артур Печий Facebook/Артур Печий

"Данная информация уже является предметом моего обращения в суд. Может дождемся решения суда, прежде чем бросать голословные обвинения", – написал Печий в Facebook.

"Данная информация известна всем уже много лет, но вы же запугали мальчика так, что он и пискнуть боялся", – парировали в комментариях ниже.

Напомним, что летом этого года на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) скалолазание было включено в олимпийскую программу летней Олимпиады-2024 в Париже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, индонезийская скалолазка Арьес Сусанти стала звездой интернета после впечатляющего выступления на чемпионате мира в Китае.

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