Мастер спорта по скалолазанию Павел Векла рассказал, что в период с 2005 по 2013 год подвергался сексуальному насилию со стороны тренера сборной Украины по скалолазанию Артура Печия.

Артур Печий 4sport.ua

"Я был слабым ребенком. Как только это произошло первый раз – я жутко боялся. Боялся признаться другим – это же позор. Далее был шантаж… В Германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намек – к родителям и заявление в полицию. У нас, к сожалению, по другому. Это слово я нашел лишь спустя много лет после, когда я уже учился в университете и начал читать в интернете, какие могут быть последствия после анального секса", - написал Векла у себя в Facebook.

Павел Векла Facebook Павла Веклы

"Найденная информация не была смертельной, поэтому я как бы смирился с этим. Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов", – рассказал Векла.

Печий планирует участвовать в выборах главы федерации, которые должны состояться 7 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России тренер несколько лет насиловал школьницу. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по боевым искусствам.

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