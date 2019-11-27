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29 ноября • обновлено в 11:54
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Анальный секс и шантаж: тренер сборной Украины обвинен в сексуальном насилии

29.3т
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Мастер спорта по скалолазанию Павел Векла рассказал, что в период с 2005 по 2013 год подвергался сексуальному насилию со стороны тренера сборной Украины по скалолазанию Артура Печия.

Артур Печий

Артур Печий

4sport.ua

"Я был слабым ребенком. Как только это произошло первый раз – я жутко боялся. Боялся признаться другим – это же позор. Далее был шантаж… В Германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намек – к родителям и заявление в полицию. У нас, к сожалению, по другому. Это слово я нашел лишь спустя много лет после, когда я уже учился в университете и начал читать в интернете, какие могут быть последствия после анального секса", - написал Векла у себя в Facebook.

Павел Векла

Павел Векла

Facebook Павла Веклы

"Найденная информация не была смертельной, поэтому я как бы смирился с этим. Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов", – рассказал Векла.

Печий планирует участвовать в выборах главы федерации, которые должны состояться 7 декабря.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России тренер несколько лет насиловал школьницу. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по боевым искусствам.

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Автор
Максим Богданов
Тема
скалолазание
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
А чё творится в кёрлинге вАабще жесть.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Любовь слепа-полюбишь и козла.это уже личное для каждого.
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Andria Viktor
Andria Viktor
А может все было по любви.
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