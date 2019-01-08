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Тренер сборной России во время интервью ''отравил'' журналиста

1.7тЧитать материал на украинском

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов дал датскому журналисту понюхать нашатырного спирта. От такого подарка журналист едва не свалился замертво.

"Да он тогда нюхнул, чуть не вырубился. А что тут такого? Теперь это вместо мельдония будет вылезать? Смешно же. Тот нюхнул, понял, что это такое. Давайте и другому дадим. Не надо на это реагировать. Хотят они вывести [нас] из себя, чтобы их команда победила – это нормально", – прокомментировал позже видео Трефилов.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России тренер два года насиловал юную спортсменку.

Не так давно появилась информация, что российской биатлонистке тренер устроил секс-террор. После громкого скандала наставника-педофила отстранили от работы, однако спустя некоторое время восстановили в должности и он продолжил работать с детьми.

Читайте все новости по теме "Гандбол" на OBOZREVATEL.

Тема
Гандбол
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