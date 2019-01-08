Тренер сборной России во время интервью ''отравил'' журналиста

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов дал датскому журналисту понюхать нашатырного спирта. От такого подарка журналист едва не свалился замертво.

"Да он тогда нюхнул, чуть не вырубился. А что тут такого? Теперь это вместо мельдония будет вылезать? Смешно же. Тот нюхнул, понял, что это такое. Давайте и другому дадим. Не надо на это реагировать. Хотят они вывести [нас] из себя, чтобы их команда победила – это нормально", – прокомментировал позже видео Трефилов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России тренер два года насиловал юную спортсменку.

Не так давно появилась информация, что российской биатлонистке тренер устроил секс-террор. После громкого скандала наставника-педофила отстранили от работы, однако спустя некоторое время восстановили в должности и он продолжил работать с детьми.