В Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы России.

Магомед Алиомаров

68-летний Алиомаров умер в больнице, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать. Магомед Алиомаров был еще молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. Светлая память", – цитирует Мамиашвили "Р-Спорт".

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