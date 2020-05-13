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14 мая • обновлено в 16:47
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Тренер сборной России Магомед Алиомаров умер от коронавируса

8.7т
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В Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы России.

Магомед Алиомаров

Магомед Алиомаров

68-летний Алиомаров умер в больнице, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать. Магомед Алиомаров был еще молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. Светлая память", – цитирует Мамиашвили "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский тренер по боксу и владелец известного тематического бара в Нью-Йорке Джимми Гленн умер в возрасте 89 лет из-за коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус вольная борьба
Место
Россия
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