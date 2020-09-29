Тренер сборной РФ назвала самоубийством поездку в Киев на ЧЕ по гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова объяснила решение не ехать на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.

В интервью изданию ТАСС она заявила, что ни в коем случае не будет рисковать здоровьем членов команды, и предположила, что турнир и вовсе могут отменить из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах. В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Сегодня решили, что соревнования будут не квалификационными и пройдут без зрителей. А завтра могут их вообще отменить, потому что во всех странах повысился уровень эпидемиологической опасности. В таких условиях лететь в Киев с пересадками и затем выступать в закрытом помещении… Я считаю это самоубийственным шагом", – поделилась своим мнением Винер-Усманова.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по художественной гимнастике завоевала семь медалей на этапе Гран-при, который с 7 по 8 марта проходил в чешском Брно.