Тренер погибшей в Москве чемпионки мира рассказал о ее болезни

Андрей Хекало, тренер погибшей чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской, рассказал, что у нее на последней тренировке 10 января был приступ эпилепсии.

Фигуристку положили на двухнедельное обследование, по итогам которого Александровской рекомендовали прекратить профессионально заниматься спортом.

"Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия, и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Это (приступ) может произойти в любой момент", - цитирует Хекало РИА Новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Александровская погибла, выпав с шестого этажа в столице России.

Позже стал известен текст предсмертной записки, которую оставила фигуристка. Мать погибшей не справилась с шоком и была госпитализирована в психиатрическую клинику.

Спортсменка родилась в Москве, несколько лет пожила в Украина, а затем переехала в Австралию, где приняла спортивное гражданство этой страны.