Тренер молодежной сборной России по MMA Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства

Михаил Морозов Другие виды спорта 09:43, 26.05.2020

Тренера молодежной сборной России и заслуженного тренера РФ по смешанным единоборствам Владимира Осия задержали по подозрению в организации убийства.

Как сообщает РЕН ТВ, в его московской квартире прошел обыск, а обстоятельства задержания остаются неизвестными. Осия является подозреваемым по делу об убийстве.

Владимир Осия
Спорт-Экспресс

Самым известным его воспитанником является Магомед Исмаилов, с которым тренер работает уже более десяти лет. Под его руководством боец выигрывал первый чемпионат России по смешанным единоборствам и чемпионат мира по боевому самбо в 2012 году.

Напомним, что следующим соперником Исмаилова должен стать Александр Емельяненко, их поединок, запланированный на 3 апреля в Москве, был перенесен из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского бойца MMA Джамбулата Балиева задержали за участие в перестрелке.

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