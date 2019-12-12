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12 декабря • обновлено в 15:48
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Тренер Конора назвал причину поражения в бою с Хабибом

1.2т
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Тренер ирландского бойца в смешанных единоборствах Конора МакГрегора Оуэн Родди рассказал о халатной подготовке спортсмена к бою против Хабиба Нурмагомедова.

"Тренировочный лагерь был плохо организован. Мы не знали, когда будет следующая тренировка. Иногда она проходила поздно ночью, иногда – ранним утром. Когда ты не знаешь времени начала своего занятия, то тренируешься спустя рукава", – цитирует Родди агентство MMAFighting.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

РБК

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Он также отметил, что теперь все изменилось, и публика вскоре увидит настоящего Конора, который сумел влюбить в себя мир ММА.

"Сейчас тренировочный лагерь структурирован гораздо лучше. Конор постоянно работает над силой и набором хорошей физической формы, и это сразу же бросается в глаза. Я очень рад вернуться к работе с ним", – добавил Родди.

Напомним, что следующий бой Конора МакГрегора пройдет против Дональда "Ковбоя" Серроне 18 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC назвал два условия, при которых состоится матч-реванш Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова.

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Тема
UFC
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Главное не дать дагу задницу нюхать ,разве разок. А отметелить руками и ногами.
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