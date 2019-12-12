Тренер Конора назвал причину поражения в бою с Хабибом

Тренер ирландского бойца в смешанных единоборствах Конора МакГрегора Оуэн Родди рассказал о халатной подготовке спортсмена к бою против Хабиба Нурмагомедова.
"Тренировочный лагерь был плохо организован. Мы не знали, когда будет следующая тренировка. Иногда она проходила поздно ночью, иногда – ранним утром. Когда ты не знаешь времени начала своего занятия, то тренируешься спустя рукава", – цитирует Родди агентство MMAFighting.
Конор МакГрегор
РБК
Он также отметил, что теперь все изменилось, и публика вскоре увидит настоящего Конора, который сумел влюбить в себя мир ММА.
"Сейчас тренировочный лагерь структурирован гораздо лучше. Конор постоянно работает над силой и набором хорошей физической формы, и это сразу же бросается в глаза. Я очень рад вернуться к работе с ним", – добавил Родди.
Напомним, что следующий бой Конора МакГрегора пройдет против Дональда "Ковбоя" Серроне 18 января.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC назвал два условия, при которых состоится матч-реванш Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова.
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