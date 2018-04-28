Тренер из России похвасталась видео издевательской тренировки ребенка

Детский тренер по пауэрлифтингу из Брянска Натялья Зятева вызвала бурное обсуждение в интернете своим видео с одной из тренировок. В ролике 14-летняя девочка пытается встать с 90-килограммовой штангой.

В итоге ребенку удается выполнить упражнение, однако при этом она крайне опасно наклоняется.

Юзеры в комментариях отмечают высокий непрофессионализм Зятевой, а также то, что при таких издевательских тренировках ребенку скоро понадобиться деньги на операцию.

"Ну зачем издеваться то над ребенком, ей кг на 5 меньше сделать и уже норм, а там и этот вес не далеко будет", - пишут комментаторы в сети.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что знаменитый футболист во время матча поиздевался над женщиной-арбитром и забил роскошный гол.