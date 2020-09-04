Тренер Хабиба анонсировал реванш с МакГрегором

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сделает все возможное для проведение реванша между российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и ирландской звездой Конором МакГрегором.

Об этом в интервью Express Sport заявил тренер бойца из РФ Хавьер Мендес. По его словам, такой поединок станет самым кассовым в истории смешанных единоборства.

"Конор по-прежнему хочет подраться, а у Хабиба есть чемпионский пояс. Если бы я был президентом UFC, не позволил бы такому бою не состояться. Все по-прежнему хотят увидеть этот бой. Если он принесет больше всего денег, это значит, что это самый интересный бой, который хотят увидеть. Вот почему UFC организует это", – сказал Мендес.

Напомним, бой Конор – Хабиб состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвертом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Хабиб Нурмагомедов высказался об интересе к проведению реванша с Конором МакГрегором.

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