Трехкратный чемпион мира умер в России

Максим Иншаков Другие виды спорта 00:10, 20.08.2020 Обновлено: 00:22, 20.08.2020

Трехкратный чемпион мира в пулевой стрельбе из винтовки Олег Лапкин умер в возрасте 79 лет, сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.

Лапкин десять раз становился чемпионом Европы и три раза – серебряным призером. Одним из самых успешных его учеников является олимпийский чемпион Артём Хаджибеков, с которым он также создал известный всему миру стрелковый тренажер Скатт.

Олег Лапкин
СЭ

"Стрелковый союз России и стрелковое сообщество скорбит и выражает свои самые искренние соболезнования родным и близким Олега Александровича. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах людей, которые его знали", – говорится в сообщении.

С 1974 по 1992 год Лапкин был старшим тренером национальной сборной по пулевой стрельбе. С 1993 по 2007 год он занимал должность главного тренера сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заблудился и умер в Подмосковье.

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