Трехкратная олимпийская чемпионка призналась, что ее насиловали в сборной

Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Джордин Уибер заявила, что является жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

"Я думала, что самой тяжелой вещью будет подготовка к Олимпиаде. Но на самом деле тяжелее всего то, что я была жертвой Ларри Нассара. Это заставляло меня чувствовать стыд и смущение. Я потратила месяцы на то, чтобы понять, что произошло. Я поняла, как мне прочистили мозги Нассар и федерация", — сказала Уибер на заседании суда.

