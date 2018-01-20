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Трехкратная олимпийская чемпионка призналась, что ее насиловали в сборной

11.5тЧитать новость на украинском

Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Джордин Уибер заявила, что является жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

"Я думала, что самой тяжелой вещью будет подготовка к Олимпиаде. Но на самом деле тяжелее всего то, что я была жертвой Ларри Нассара. Это заставляло меня чувствовать стыд и смущение. Я потратила месяцы на то, чтобы понять, что произошло. Я поняла, как мне прочистили мозги Нассар и федерация", — сказала Уибер на заседании суда.

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Напомним, ранее в сексуальных домогательствах Нассара обвинила олимпийская чемпионка Лондона Маккайла Марони. В общей сложности, гражданские иски с обвинениями в адрес врача подали более 130 женщин, большая часть из которых – спортсменки. Нассар приговорен к 60 годам тюремного заключения.

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Тема
спортивная гимнастика
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