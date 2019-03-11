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Трехкратная чемпионка мира совершила самоубийство

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Титулованная американская велогонщица Келли Кэтлин совершила самоубийство в возрасте 23-х лет. Этой информацией поделились отец спортсменки и ее сестра.

Тело спортсменки было обнаружено в ее доме в штате Калифорния (США) еще 8 марта, однако никаких подробностей инцидента нет и причины самоубийства до сих пор неизвестны, сообщает VeloNews.

Кели Кэтлин

Кели Кэтлин

Кэтлин является трехкратной чемпионкой мира в командной гонке 2016, 2017, 2018 годах. На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Кэтлин выиграла серебряную медаль в составе сборной США.

Интересно, что Кэтлин имела не только высокие спортивные достижения, недавно американка получила степень магистра по вычислительной математике в университете Стэнфорда. Кроме этого, она считалась талантливой скрипачкой и артисткой.

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