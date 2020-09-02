Трамп раскритиковал политизацию спорта и призвал уважать США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ведущие спортивные лиги страны за проведение и поддержку различных политических акций.

Особо от главы государства досталось Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая в конце августа приостановила плей-офф после того, как некоторые игроки отказались выходить на паркет, протестуя против жестокости полиции и расовой несправедливости.

Трамп в Twitter раскритиковал спортивные лиги страны.

"Люди устали смотреть на слишком политизированную НБА. Рейтинги баскетбола идут вниз, и они не вернутся на прежний уровень. Надеюсь, в футболе и бейсболе это видят и понимают, потому что с ними произойдет то же самое. Встаньте в полный рост за нашу страну и наш флаг!" – написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, многие спортсмены выступают против расизма в США, вставая на одно колена во время исполнения национального гимна страны.

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