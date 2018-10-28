Трагически умер двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу

Знаменитый латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни. О смерти легендарного рекордсмена и чемпиона в социальных сетях сообщили друзья спортсмена.

Умер известный пауэрлифтер Константин Константинов. Светлая память... pic.twitter.com/KALCDYwSSX — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 октября 2018 г.

Константинов в 2011 году выиграл взрослый чемпионат мира, а также дважды выигрывал юниорские первенства планеты (в 2002 и 2003 годах). Кроме того, являлся обладателем множества рекордов, в том числе в становой тяге (430 кг).

Напомним, что накануне владелец ''Лестера'' погиб в авиакатастрофе возле стадиона.