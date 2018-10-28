Трагически умер двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу

Знаменитый латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни. О смерти легендарного рекордсмена и чемпиона в социальных сетях сообщили друзья спортсмена.
Умер известный пауэрлифтер Константин Константинов. Светлая память... pic.twitter.com/KALCDYwSSX— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 октября 2018 г.
".. ты можешь поднимать столько, сколько ты хочешь. Никогда не надо забывать, что с любым из нас, в любой момент может произойти все, что угодно.. и завтра, и следующих соревнований может уже не быть. И если у тебя есть возможность, если у тебя есть силы сделать рекорд, никогда не переноси это на завтра. Завтра может просто не наступить." Константин Константинов. "You are able to lift as much as you want. You should always keep in mind that this day may be the last for us and the "next competition" will never happen.... So that, if you feel that you can lift the record today, never postpone it for tomorrow. Tomorrow may just will not come". Konstаstin Konstаntinov.
Константинов в 2011 году выиграл взрослый чемпионат мира, а также дважды выигрывал юниорские первенства планеты (в 2002 и 2003 годах). Кроме того, являлся обладателем множества рекордов, в том числе в становой тяге (430 кг).
Напомним, что накануне владелец ''Лестера'' погиб в авиакатастрофе возле стадиона.
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