Трагически скончался знаменитый вице-чемпион мира: названа причина

На сорок первом году жизни в одной из центральной больниц Каира скончался египетский чемпион по бодибилдингу Мохамед Саад. По предварительной информации причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Мохамед Саад

В свое время Мохамед становился вице-чемпионом на чемпионате мира в Испании в 2015 году, а также многократно выигрывал национальные первенства Египта.

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