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Трагически скончался знаменитый вице-чемпион мира: названа причина

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На сорок первом году жизни в одной из центральной больниц Каира скончался египетский чемпион по бодибилдингу Мохамед Саад. По предварительной информации причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Мохамед Саад

В свое время Мохамед становился вице-чемпионом на чемпионате мира в Испании в 2015 году, а также многократно выигрывал национальные первенства Египта.

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что 20-летий культурист умер, не бросив бодибилдинг после 2 инфарктов и 3 инсультов.

Ранее известный южноафриканский бодибилдер из ЮАР Сифисо Лунгело Табета скончался от перелома шейных позвонков, который он получил пытаясь сделать сальто. Трагический инцидент произошел во время произвольной программы на одном из местных турниров и был запечатлен очевидцем.

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Тема
культуризм и бодибилдинг
Место
ЕгипетКаир
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