Трагедия и ужас: в России рассказали о бегстве лучших спортсменов из страны

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что многие ведущие российские атлеты имеют планы сменить гражданство и выступать за другие сборные.

Причиной является вероятное отстранение олимпийской сборной России от Олимпийских игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине-2022.

Юрий Ганус

"Это действительно тенденция. Я с ужасом представляю, что будет, если мы пропускаем Олимпиады. Некоторые мои коллеги делают запросы нам, в РУСАДА, по конкретным спортсменам, по результатам их тестирования и обработки результатов, наводят справки. Потому что спортсмены, судя по всему, планируют покидать российскую юрисдикцию и изучают эти возможности", – заявил Ганус в интервью BBC.

Новости Лучшая легкоатлетка России признала госсистему допинга

Чиновник назвал эту ситуацию трагедией всего российского спорта.

"Это трагедия. Так относиться к своему спорту… Это ужас, понимаете? Сколько можно издеваться над вот этими ребятами, девчонками, которые кладут свою судьбу на алтарь спорта?" – добавил глава РУСАДА.

Как сообщал OBOZREVATEL, России грозит запрет на участие в крупных спортивных мероприятиях, таких как Олимпийские игры-2020 и Евро-2020 по футболу, в связи с выявленными несоответствиями в данных о допинге.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!