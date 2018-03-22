"Тошнит от его рожи": Мутко взбесил россиян ложью о допинговом скандале

Вице-премьер России Виталий Мутко разгневал своих соотечественников очередной попыткой откреститься от допингового скандала. Чиновник, который ответственен за спортивную изоляцию РФ, не признает вины и продолжает упорно рассказывать о заговоре против страны.

"Никаких дырок в стенах антидопинговой лаборатории на Олимпиаде в Сочи не было! Уже и Следственный комитет сделал соответствующее заявление. Ничего из того, что утверждает Родченков, в Сочи не было. Олимпиада выиграна по всем правилам", – заявил Мутко в интервью Чемпионат.com.

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В ответ читатели портала просто втоптали вице-премьера в грязь, которого обвинили в том, что он банально держится за свое кресло.

"Уберите его с ленты и не показывайте никогда, тошнит от его рожи", "Так заливает. Обхохочешься. Воин невидимого фронта. Борец за справедливость и честь. Опухоль, которую не получается удалить даже после диагноза", "Вор, когда тебя посадят?", "Не было ничего" – в этой фразе весь Мутко", "Мы так понимаем, что никаких выводов не сделано, все продолжится в том же духе и Россию ждут новые позорные скандалы", "Надеюсь, скоро у тебя будет дырка в голове", "Я даже чуть слезу не пустил... Как излагает", – пишут в комментариях.

Как сообщал "Обозреватель", чемпионату мира по футболу в России, главой оргкомитета которого ранее был Мутко, объявили массовый бойкот.