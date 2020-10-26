Суперзвезды мирового спорта – очень высокооплачиваемые люди. Деньжата они зарабатывают своим талантом, демонстрируя его на мировых спортивных аренах, ринге, футбольном поле, баскетбольной площадке, теннисном корте, трассе "Формулы-1".

Напомню список Forbes десяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира с 2010 по 2019 гг. Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер, заработавший своими кулаками 915 млн долларов. Следом за ним идет форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом в 800 млн. Третья строчка у нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси с 750 млн.

Далее в топ-10 спортсмены расположились так:

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн;

5. Роджер Федерер (теннис) – 640 млн;

6. Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн;

7. Фил Микельсон (гольф) – 480 млн;

8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435 млн;

9. Кевин Дюрант (баскетбол) – 425 млн;

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 400 млн.

Несомненно, COVID-19 существенно сказался на заработках звезд спорта в уходящем 2020-м. Не состоялась Олимпиада в Токио, футбольное Евро, некоторые чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта, крупнейшие турниры по теннису и гольфу. Интересно, как будет выглядеть топ-10 самых-самых по итогам 2020-го. Как только они определятся, OBOZREVATEL сразу познакомит вас с финансовыми лидерами. Считать чужие деньги всегда очень интересно.

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А тем временем зафиксирован очередной финансовый рекорд – коллекционная карточка американского баскетболиста Леброна Джеймса продана за 1,8 млн долларов. Помимо автографа супервезды НБА, карточка содержит кусочек тканы с формы "Кливленда", которую Леброн носил в своем дебютном сезоне-2003/2004. Карточка Джеймса продана на аукционе спортивного коллекционирования Goldin Auctions за рекордную для современных карточек сумму. Ранее никто не платил за карточку спортсмена более миллиона долларов. Счастливым обладателем раритета стал Леор Авидар, основатель Lob.com и профессиональный коллекционер. Предыдущий же рекорд составляет 922,5 тысячи долларов – такая сумма была заплачена за карточку американского бейсболиста Майка Траута.

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Друзья, известно ли вам, что:

- Американцы поглощают в год 70 миллионов упаковок хрустящего картофеля. Чтобы сжечь калории, содержащиеся в одной пачке, необходима прогулка в течение 67 минут;

- Самый большой атлас в мире находится в Берлине в Немецкой государственной библиотеке. Он весит примерно 250 кг, а его размеры – 1,7 на 2,2 метра;

- Самый большой вулкан находится на японском острове Киу-Шиу и называется Асо. Длина кратера этого вулкана достигает 23 км, ширина – 14 км, глубина – 500 метров;

- Каждый год на Земле происходит 50 тысяч землетрясений;

- 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег;

- 99% всех продаваемых в США тыкв используются для празднования Хеллоуина, а не для приготовления каши;

- С одного гектара пшеничного поля можно в итоге получить 6 тысяч буханок хлеба;

- Если человек будет тратить 1 доллар в секунду, то за 12 дней набежит сумма в 1 миллион. Такими темпами 1 миллиард можно будет потратить за 32 года, а на один триллион потребуется 31 тысяча лет;

- Известный баскетболист Шакил О’Нил носил кроссовки 55 размера.

Друзья, удачи и успехов вам. Читайте OBOZREVATEL!