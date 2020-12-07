Установить рекорд и войти в историю спорта. Об этом мечтают многие спортсмены, представители разных видов спорта. Но добьются этого только лучшие из лучших. Кто они? OBOZREVATEL напоминает некоторые имена выдающихся представителей "королевы спорта" – легкой атлетики.

19 октября 1968 года. На Олимпиаде в Мехико Боб Бимон из США установил феноменальный мировой рекорд в прыжках в длину – 8,90 м. Тогда его назвали "прыжком в XXI век".

12 сентября 1979 года. На Универсиаде-1979 в Мехико итальянец Пьетро Меннеа установил один из самых старых действующих и ныне легкоатлетических рекордов Европы – в беге на 200 м у мужчин (19,72 сек).

30 августа 1986 года. На чемпионате Европы в Штутгарте киевлянин Юрий Седых метнул молот на 86,74 м – мировой рекорд, не побитый до сих пор.

22 мая 1987 года. На турнире в высокогорном армянском Цахкадзоре прыгун в длину Роберт Эммиян улетел на 8,86 м, всего 4 см не дотянув до "прыжка в XXI век" Боба Бимона. До сих пор это – рекорд Европы.

11 июня 1988 года. В Ленинграде легкоатлетка Галина Чистякова установила рекорд мира в прыжках в длину – 7,52 м.

9 июля 1988 года. Немка Габриэла Райнш установила мировой рекорд в метании диска – 76,80 м.

20 мая 1990 года. На соревнованиях в Лос-Анджелесе американец Рэнди Барнс установил мировой рекорд в толкании ядра (23,12 м), не превзойденный до сих пор.

21 февраля 1993 года. На турнире "Звезды шеста" Сергей Бубка совершил самый высокий прыжок в карьере – на 6,15 м. Через 21 год там же в Донецке этот рекорд побил француз Рено Лавиленни.

27 июля 1993 года. На турнире в Испании кубинец Хавьев Сотомайор установил действующий мировой рекорд в прыжках в высоту – 2,45 м.

16 августа 2009 года. На легкоатлетическом чемпионате мира в Берлине ямаец Усэйн Болт установил действующий мировой рекорд в беге на 100 метров – 9,58 сек.