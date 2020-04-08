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8 апреля • обновлено в 14:41
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Тони Фергюсон назвал Хабиба и Конора тряпками

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон сделал выпад в адрес Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора, назвав их "тряпками".

"У меня нет никакого послания для Хабиба и Конора. Как по мне, они оба уже закончили карьеру. Им нужно просто уйти. Об этом я им уже давно говорю. Это спорт для настоящих мужчин, а они – настоящие тряпки", – сказал Фергюсон в коротком ролике, опубликованном у него в Twitter.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

MMA India

Он также добавил, что будет бить своего следующего соперника Джастина Гэтжи, который заменит Нурмагомедова, "так сильно, что он увидит звезды".

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен полный кард турнира UFC 249, главным поединком которого станет схватка Фергюсона и Гэтжи. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не винит Хабиба в отказе от боя с Тони.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Персоны
Тони Фергюсон Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
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