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2 ноября • обновлено в 22:16
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Шанс один на миллион: бегун умер необычной смертью возле финиша

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В городском парке Элк-Сити, американский штат Канзас, бегун погиб от удара молнии возле финиша ультрамарафона, сообщает издание BBC News.

33-летний Томас Стенли приближался к финишной линии 50-километровой дистанции, когда в него ударила молния. Другие бегуны и организаторы соревнований оказали ему первую помощь, но он скончался от полученных травм.

У Стенли остались жена и трое детей. Эшли Стенли получила медаль от имени супруга.

Организаторы соревнований FlatRock посвятили погибшему пост в социальных сетях: "Семья Томаса говорит, что шансы быть убитым молнией — один на миллион, и Томас был из тех, про кого говорят, что он один на миллион".

Томас Стенли с семьей

Томас Стенли с семьей

Facebook Эшли Стенли

Томас Стенли

Томас Стенли

Facebook Эшли Стенли

Томас Стенли с семьей

Томас Стенли с семьей

Facebook Эшли Стенли

Томас Стенли с семьей

Томас Стенли с семьей

Facebook Эшли Стенли

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Тема
легкая атлетика
Место
США
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