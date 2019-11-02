Шанс один на миллион: бегун умер необычной смертью возле финиша

В городском парке Элк-Сити, американский штат Канзас, бегун погиб от удара молнии возле финиша ультрамарафона, сообщает издание BBC News.
33-летний Томас Стенли приближался к финишной линии 50-километровой дистанции, когда в него ударила молния. Другие бегуны и организаторы соревнований оказали ему первую помощь, но он скончался от полученных травм.
У Стенли остались жена и трое детей. Эшли Стенли получила медаль от имени супруга.
Организаторы соревнований FlatRock посвятили погибшему пост в социальных сетях: "Семья Томаса говорит, что шансы быть убитым молнией — один на миллион, и Томас был из тех, про кого говорят, что он один на миллион".
Томас Стенли с семьей
Facebook Эшли Стенли
Томас Стенли
Facebook Эшли Стенли
Томас Стенли с семьей
Facebook Эшли Стенли
Томас Стенли с семьей
Facebook Эшли Стенли
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