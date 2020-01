Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт категорически исключил Москву как место проведения реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

"Реванш Конор – Хабиб точно не пройдет в Москве. Почему? Сами додумайтесь. Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. О2 в Лондоне. Он соберет любой стадион. Хабиб против Конора может собрать столько же трансляций, сколько мы продали на бое Конор – Флойд. Может быть, даже побьет этот рекорд. Я думаю, продажи перевалят за 3 миллиона", – сказал Уайт на пресс-конференции после боя МакГрегор - Серроне.

Dana White is all about a Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov rematch after #UFC246: “It’s the biggest fight in the sport’s history.” pic.twitter.com/vuxycdWtIz