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19 января • обновлено в 10:48
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"Точно не в Москве": UFC наотрез отказался проводить бой Конор - Хабиб в России

"Точно не в Москве": UFC наотрез отказался проводить бой Конор - Хабиб в России
Дэйна Уайт сделал официальное заявление
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт категорически исключил Москву как место проведения реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

"Реванш Конор – Хабиб точно не пройдет в Москве. Почему? Сами додумайтесь. Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. О2 в Лондоне. Он соберет любой стадион. Хабиб против Конора может собрать столько же трансляций, сколько мы продали на бое Конор – Флойд. Может быть, даже побьет этот рекорд. Я думаю, продажи перевалят за 3 миллиона", – сказал Уайт на пресс-конференции после боя МакГрегор - Серроне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года, Конор проиграл Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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Автор
Максим Богданов
Темы
UFC МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
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