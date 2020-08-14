Титушко получил должность в федерации единоборств, но был тут же уволен
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств (UFMMA) в Киевской области, но был практически тут же уволен со своего поста.
"Хотим прокомментировать ситуацию относительно Вадима Титушко. На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как только это стало известно руководству федерации", – написано на странице UFMMA в Facebook.
Титушко известен тем, что от его фамилии был сформирован термин "титушки". Он обозначает молодых людей, зачастую спортсменов, которые применяли физическую силу, устраивали потасовки и провокации против участников антиправительственных протестов во время Майдана.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году Титушко был задержан за нападение на журналистов во время митинга оппозиции в центре Киева.
В 2018 году его объявили в розыск за участие в разбойных нападениях в составе организованной группы с целью ограбления. Позже появились подробности этого дела.