Вадим Титушко получил должность в федерации единоборств, но был тут же уволен.

Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств (UFMMA) в Киевской области, но был практически тут же уволен со своего поста.

"Хотим прокомментировать ситуацию относительно Вадима Титушко. На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как только это стало известно руководству федерации", – написано на странице UFMMA в Facebook.

Вадим Титушко сначала был назначен на пост вице-президента Украинской федерации смешанных единоборств (UFMMA) Facebook "Змішані єдиноборства"

Спустя некоторое время Вадим Титушко был уволен с должности вице-президента Украинской федерации смешанных единоборств (UFMMA) Facebook Украинской федерации MMA

Титушко известен тем, что от его фамилии был сформирован термин "титушки". Он обозначает молодых людей, зачастую спортсменов, которые применяли физическую силу, устраивали потасовки и провокации против участников антиправительственных протестов во время Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году Титушко был задержан за нападение на журналистов во время митинга оппозиции в центре Киева.

В 2018 году его объявили в розыск за участие в разбойных нападениях в составе организованной группы с целью ограбления. Позже появились подробности этого дела.

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