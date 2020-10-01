Титулованная украинская легкоатлетка рассказала, как ей предлагали сменить гражданство

Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, призналась, что несколько стран предлагали ей сменить гражданство.

В интервью на YouTube-канале ОТДУШИВДУШУ она рассказала, что такое же предложение получил и ее тренер. Спортсменка отметила, что ей и в Украине хорошо.

"Да, и тренеру предлагали, но мы отказались. Ко мне обращались Беларусь, Германия и США. Говорили, что я поеду учиться, а потом поменяю гражданство, и все будет у меня в жизни ОК. Зачем ехать, мне и в Украине хорошо. У меня до 2027 года контракт с Puma, например, и мне этого хватает, чтобы я никуда не ездила", – заявила Магучих.

Отметим, что Ярослава стала победительницей юношеских Олимпийских игр в 2018 году и серебряной призеркой чемпионата мира в 2019-м. Она также установила два мировых рекорда по прыжкам в высоту для спортсменов до 20 лет – 2,04 м под открытым небом и 2,02 м в помещении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Магучих и ее коллега Юлия Левченко сделали золотой дубль на шестом этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в Риме в середине сентября.