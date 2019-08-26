The International 2019: сколько заработали украинцы и другие участники ЧМ по Dota 2

Победитель чемпионата мира по Dota 2 команда OG заработала свыше 15 миллионов долларов после того, как уверенно обыграла в финале The International 2019 Team Liquid со счетом – 3:1.

Для OG победа на самом престижном турнире года стала второй подряд. Копилку европейского коллектива пополнили 15 588 305 долларов. Этот гонорар стал рекордным в истории турнира.

Team Liquid за второе место получила 4 453 802 долларов. А китайская PSG.LGD, которая заняла третью строчку, увезла из Шанхая $2 991 824.

Отметим, что украинская команда Na’Vi за 13-16 места получила 498 637 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, узбекский геймер отметился невероятным достижением на The International 2019, выиграв матч практически в одиночку.

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