Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

The International 2019: сколько заработали украинцы и другие участники ЧМ по Dota 2

969 Читать материал на украинском

Победитель чемпионата мира по Dota 2 команда OG заработала свыше 15 миллионов долларов после того, как уверенно обыграла в финале The International 2019 Team Liquid со счетом – 3:1.

Для OG победа на самом престижном турнире года стала второй подряд. Копилку европейского коллектива пополнили 15 588 305 долларов. Этот гонорар стал рекордным в истории турнира.

Team Liquid за второе место получила 4 453 802 долларов. А китайская PSG.LGD, которая заняла третью строчку, увезла из Шанхая $2 991 824.

Новости
The International 2019: российская Virtus.pro сенсационно вылетела с ЧМ по Dota 2

The International 2019: сколько заработали украинцы и другие участники ЧМ по Dota 2

Отметим, что украинская команда Na’Vi за 13-16 места получила 498 637 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, узбекский геймер отметился невероятным достижением на The International 2019, выиграв матч практически в одиночку.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Киберспорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Киберспорт
Место
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...