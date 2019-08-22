The International 2019: результаты, расписание и сетка плей-офф ЧМ по Dota 2 22 августа

В китайском Шанхае продолжается чемпионат мира по Dota 2 – The International 2019, призовой фонд которого составляет 33 миллиона долларов.

В финальной части соревнований стартовало 16 участников, которые были разбиты на две сетки – нижнюю и верхнюю.

Накануне турнир сенсационно покинула российская команда Virtus.pro, которая неожиданно для всех проиграла соперникам из Китая – 0:2.

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В четверг, 22 августа, пройдут очередные битвы за попадание в решающие стадии соревнований. Вашему вниманию расписание игрового дня.

5:00 – Нижняя сетка. Newbee (США) 1:2 Infamous (Перу)

8:00 – Нижняя сетка. Team Secret (Европа) – Mineski (ЮВ-Азия)

13:00 – Верхняя сетка, 1/2 финала. PSG.LGD (Китай) – Vici Gaming (Китай)

16:00 – Верхняя сетка, 1/2 финала. OG (Европа) – Evil Geniuses (США)

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий игрок команды Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаев произвел фурор на The International 2019, уничтожив пятерых соперников.

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