The International 2019: результаты плей-офф ЧМ по Dota 2 20 августа

В китайском Шанхае во вторник, 20 августа, стартовала стадия плей-офф чемпионата мира по Dota 2 – The International 2019.

В соревнованиях принимают участие 16 команд, которые разбиты на верхнюю и нижнюю сетки. При этом победители группового этапа получили право выбора первого соперника.

В матче-открытии финальной стадии соревнований российская команда Virtus.pro без шансов проиграла китайской PSG.LGD – 0:2.

The International 2019

Вашему вниманию полное расписание и результаты 20 августа.

6:00 – Верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) 2:0 Virtus.pro (Россия)

8:30 – Верхняя сетка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Филиппины)

10:40 – Нижняя сетка. The Alliance (Швеция) – Royal Never Give Up (Китай)

12:30 – Нижняя сетка. Fnatic (ЮВ-Азия) – Team Liquid (Европа)

13:30 – Нижняя сетка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)

17:10 – Нижняя сетка. Mineski (ЮВ-Азия) – Natus Vincere (СНГ)

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет рассматривает возможность включения киберспорта в программу Олимпиады.

