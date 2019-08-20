The International 2019: результаты плей-офф ЧМ по Dota 2 20 августа

В китайском Шанхае во вторник, 20 августа, стартовала стадия плей-офф чемпионата мира по Dota 2 – The International 2019.
В соревнованиях принимают участие 16 команд, которые разбиты на верхнюю и нижнюю сетки. При этом победители группового этапа получили право выбора первого соперника.
В матче-открытии финальной стадии соревнований российская команда Virtus.pro без шансов проиграла китайской PSG.LGD – 0:2.
The International 2019
Вашему вниманию полное расписание и результаты 20 августа.
6:00 – Верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) 2:0 Virtus.pro (Россия)
8:30 – Верхняя сетка. Vici Gaming (Китай) – TNC Predator (Филиппины)
10:40 – Нижняя сетка. The Alliance (Швеция) – Royal Never Give Up (Китай)
12:30 – Нижняя сетка. Fnatic (ЮВ-Азия) – Team Liquid (Европа)
13:30 – Нижняя сетка. Infamous (Перу) – Keen Gaming (Китай)
17:10 – Нижняя сетка. Mineski (ЮВ-Азия) – Natus Vincere (СНГ)
Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет рассматривает возможность включения киберспорта в программу Олимпиады.
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