Темнокожему гонщику Nascar не подбрасывали петлю: результаты расследования

Единственному темнокожему гонщику Nascar Баббе Уолласу не подбрасывали петлю для виселицы в боксы во время этапа Nascar Cup в Талладеге.

Как сообщается в Twitter команды Richard Petty Motorsports, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело расследование и установило, что предмет не был адресован ни Уолласу, ни членам гоночной команды. Петля находилась в боксах с осени 2019 года и использовалась для поднятия ворот, а то, что темнокожий гонщик и его команда займут именно этот гараж, никто предсказать не мог.

Баббе Уолласу не подбрасывали петлю для виселицы Twitter команды Richard Petty Motorsports

Уоллас начал участвовать в гонках Nascar в 2010 году, став самым молодым победителем заезда в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что гонщику, который является единственным афроамериканцем в Nascar, специально подбросили петлю для виселицы.