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Темнокожему гонщику Nascar не подбрасывали петлю: результаты расследования

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
1,0 т.
Бабба Уоллас возле гоночного автомобиля

Баббе Уолласу не подбрасывали петлю для виселицы

Единственному темнокожему гонщику Nascar Баббе Уолласу не подбрасывали петлю для виселицы в боксы во время этапа Nascar Cup в Талладеге.

Как сообщается в Twitter команды Richard Petty Motorsports, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело расследование и установило, что предмет не был адресован ни Уолласу, ни членам гоночной команды. Петля находилась в боксах с осени 2019 года и использовалась для поднятия ворот, а то, что темнокожий гонщик и его команда займут именно этот гараж, никто предсказать не мог.

Баббе Уолласу не подбрасывали петлю для виселицы

Баббе Уолласу не подбрасывали петлю для виселицы Twitter команды Richard Petty Motorsports

Уоллас начал участвовать в гонках Nascar в 2010 году, став самым молодым победителем заезда в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что гонщику, который является единственным афроамериканцем в Nascar, специально подбросили петлю для виселицы.

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